Ouriense adianta-se no playoff

O Ouriense parte com uma magra vantagem de um golo para a segunda mão do playoff da Liga BPI, depois de ter derrotado o Gil Vicente, por 2-1, num encontro em que fez por merecer um resultado mais confortável. A equipa da casa dominou quase sempre as operações, mas acabou por ser penalizada na etapa complementar.

A primeira parte terminou praticamente com o primeiro golo do encontro, com Bimba Cabral a aproveitar um erro na saída de bola entre a central Inês Azevedo e a guardiã Luiza Jesus para abrir o ativo. E se o primeiro tempo terminou com um golo, o segundo abriu com mais festejos: após um livre de Sara Brasil na esquerda, Inês Azevedo voltou a ser infeliz e desviou a bola para o fundo das redes.

O At. Ouriense continuou a pressionar, mas as gilistas foram mais felizes e conseguiram reduzir distâncias através de Joana Sousa, que aproveitou um lance infeliz da guarda-redes.