Paige Almendariz anuncia saída do Sp. Braga

Paige Almendariz está de saída do Sp. Braga. A lateral esquerda norte-americana de 25 anos anunciou nas redes sociais que deixará as arsenalistas, que representava há duas temporadas. A jogadora, que é a mulher de Rob Holding, do Arsenal, conquistou a Taça da Liga em 2021/22, tendo perdido recentemente a final da Taça de Portugal diante do Famalicão. Esta época, somou 28 jogos e marcou três golos."Que tempo tem sido... Braga, deste-me tantas memórias e amigos que nunca esquecerei. Quero agradecer a todos que sempre acreditaram em mim e me apoiaram em todos os altos e baixos, vitórias e derrotas... o amor que senti deste clube tem sido incrível. Estou orgulhosa de ter feito parte deste clube nas últimas duas épocas, mas o meu tempo em Braga chegou ao fim. Muito obrigada", escreveu na sua conta de Instagram, sem revelar o próximo destino.