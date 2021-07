Paige Almendariz é reforço do Sp. Braga

No mesmo dia em que anunciou a chegada de Paulinha, o Sp. Braga oficializou mais uma reforço para a equipa feminina de futebol. Trata-se de Paige Almendariz, lateral-esquerdo norte-americana de 23 anos, proveniente do Lank Vilaverdense, formação que atua no Campeonato de Portugal.





Em declarações ao site oficial dos bracarenses, Paige Almendariz mostrou-se satisfeita por dar um salto na carreira. "Estou muito contente. Não podia desperdiçar esta oportunidade e estou muito entusiasmada com que temos pela frente. Gosto de fazer a diferença em campo. Vou tentar ajudar a equipa e dar uma energia 'extra' para conquistar vitórias", começou por dizer, para depois deixar uma mensagem aos adeptos."Os adeptos podem esperar uma Paige a trabalhar sempre no limite, todos os dias, e sempre que for para o campo vou fazer tudo o que for possível para ajudar a equipa. Estou muito satisfeita por estar aqui e espero ver os adeptos brevemente. Mal posso esperar por entrar em campo e dar o meu melhor", vincou.A norte-americana é outra das caras novas às ordens de João Marques para a próxima época e vai apresentar-se já esta quarta-feira na sessão de treinos do Sp. Braga, no Campo da Ponte, com arranque marcado para as 10 horas.