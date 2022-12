Pauleta: «É uma satisfação para nós conseguir chegar à penúltima jornada com opções de qualificar»

Pauleta assumiu que o resultado frente ao Barcelona (2-6) foi "pesado", mas mesmo assim não deixou de salientar as coisas positivas que a equipa foi capaz de fazer frente à equipa espanhola.





"A exibição da equipa também mostrou qualidade, coragem, querer e muito sacrifício. Nós queríamos, sim, limpar a imagem do primeiro jogo. O futebol é resultado e o resultado é pesado, mas a exibição da equipa foi boa, na minha opinião. O jogo decidiu-se por detalhes. Elas conseguiram ser melhores na finalização, mas nós conseguimos ter coragem, ter bola, pressionar alto e obrigá-las a bater [a bola para a frente] e conseguimos ter quatro oportunidades claras de golo. Não é qualquer equipa que consegue isso com o [FC] Barcelona. Por isso, temos de olhar para o que foi mau e corrigi-lo, mas também olhar para essas coisas boas e ficar também com elas", começou por dizer a médio, em declarações no final da partida disputada no Seixal.

"Sem dúvida que ficamos satisfeitas porque crescemos e conseguimos fazer melhor do que no ano passado, mas esta equipa é muito ambiciosa e é bom que seja, que fiquemos um bocado amuadas ou tristes porque não conseguimos a passagem [aos quartos de final]. O jogo em casa com o Bayern [Munique] também definiu um bocado o que ia ser [a luta pelo apuramento] e, ao não conseguirmos um empate ou uma vitória nesse jogo, ficou uma 'espinha' no coração, o Bayern conseguiu ganhar ao 'Barça' em casa e as coisas ficaram mais difíceis. Mas é, sem dúvida, uma satisfação para nós conseguir chegar à penúltima jornada com opções de qualificar e com seis pontos, o que ainda não tínhamos conseguido", terminou.