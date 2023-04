Pauleta operada ao joelho com sucesso

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sport Lisboa e Benfica (@slbenficafeminino)

Pauleta, médio do Benfica, foi operada com sucesso ao joelho esquerdo depois da grave lesão contraída no jogo contra o Famalicão, a contar para Taça de Portugal, que terminou empatado 3-3. Recorde-se que a espanhola de 25 anos saiu de maca e em lágrimas do relvado após uma rotura do ligamento cruzado anterior.A atleta, que era uma peça chave na equipa liderada por Filipa Patão, realizou 33 jogos oficiais, marcou 4 golos e fez 8 assistências na presente temporada, registo irá manter, visto que, não voltará a subir aos relvados esta época, face à gravidade da lesão.De referir que, antes da lesão, perspetivava-se a hipótese de Pauleta tornar-se internacional por Portugal, uma vez que já tem, inclusive, passaporte português.