Pauleta: «Quando surgiu a hipótese Benfica, entrei em parafuso»

Pauleta, jovem médio do Benfica, confessou que "entrou em parafuso" quando se abriu a possibilidade de representar o Benfica. A espanhola, de 22 anos, em entrevista ao jornal espanhol 'La Voz de Galicia', passou em revista a carreira e não escondeu o entusiasmo pelo projeto no futebol feminino dos encarnados.





"Quando o meu agente me ligou e falou sobre o Benfica, basicamente disse-lhe que 'estava em parafuso'. Ele disse-me que era a sério, que o Benfica ia fazer uma aposta real no futebol feminino, começando na 2ª divisão mas que ia criar uma equipa para arrasar", lembrou a jogadora espanhola, natural de Redondela (Pontevedra), que divide o seu dia a dia entre os treinos matutinos e a universidade pela tarde, na área da química. "Os rapazes, a partir dos sub-19 e das equipas B, já pensam que não é preciso evoluírem muito mais. As mulheres pensam de forma diferente, estudamos enquanto jogamos, porque aquilo que vamos ganhar durante a nossa carreira desportiva não dará para mais do que um par de anos", lamentou.A mudança para Lisboa para representar o Benfica trouxe muitas mudanças profissionais a Pauleta, que recordou os passos até chegar à Luz. "Começei no El Olivo Vigués, no qual treinávamos três vezes por semana, das 21 às 23 horas, em meio, campo, cada uma com a sua roupa, que depois tínhamos de lavar, o material era o mais básico possível", lembrou, continuando: "Depois fui para Braga e já havia treinos todos os dias, pela manhã, em relva natural, com médios e fisioterapeutas para o que precisasses." Agora, as condições são diferentes. "Tomamos o pequeno-almoço às 8 horas, vamos para o treino e regressamos ao estádio para almoçar. Temos sessões no ginásio duas vezes por semana. As tardes são passadas agarrada aos livros de universidade.Pauleta planeia tornar-se, após a carreira desportiva, treinadora ou analista de futebol. Mas até lá, apesar dos 22 anos, quer os pés bem assentes na Terra. "Quando estava no El Olivo não pensava no Sp. Braga, tal como quando estava em Braga não pensava no Benfica. Acabou por chegar no momento que tinha de chegar."Na entrevista ao diário galego, o técnico dos encarnados, Luís Andrade, mostrou-se rendido às qualidades de Pauleta. "Ela é aquela jogadora que todos os treinadores gostam de ter na equipa, sempre pronta para treinar e para ajudar. Ela tem perfil de capitã. Espero que ela tenha um grande futuro porque o merece", salientou o responsável das águias, elogiando o desejo de vencer da jovem espanhola.