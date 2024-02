Pauleta renova com o Benfica até 2027: «Quando cheguei era um projeto bebé, agora estamos entre os grandes da Europa»

O Benfica oficializou esta segunda-feira a renovação de contrato com Pauleta, média espanhola de 26 anos que representa as águias desde 2018.

Em declarações ao site oficial dos encarnados, a centro-campista não escondeu o "orgulho" por continuar de águia ao peito. "Sempre demonstrei orgulho em representar este clube. Desde que cheguei que me senti muito identificada com todos os valores que o clube representa. Já são muitos anos, e espero que continue. Quando cheguei era uma miúda. Sinto que cresci ao lado do projeto. Era um projeto bebé, agora estamos entre os grandes clubes da Europa. É um orgulho continuar a crescer neste clube e continuar a fazer evoluir o projeto", começou por dizer.

Pauleta assume que o foco da equipa está agora na conquista de troféus. "Estamos a cumprir todos os objetivos, mas agora aproxima-se o final da época e estamos focadas em continuar o bom trabalho efetuado. É o momento de conseguirmos essas vitórias tão importantes no Campeonato, nas Taças e na Liga dos Campeões. O grupo está focado em fazer bem o que resta", acrescentou, assumindo que o mais difícil - lesão que a retirou dos relvados durante vários meses - já passou: "Foi especial. Passaram muitos meses a pensar quando iria voltar. Ficam as memórias de todos os momentos mais complicados, o sofrimento e o sacrifício. Ter o prémio de jogar, fazer um golo e a equipa ter ganho foi muito especial."

Apesar do período em que esteve afastada das opções, Pauleta sente que nunca perdeu protagonismo dentro do balneário e entre as suas companheiras: "Já no final da época passada, acompanhei a equipa em todos os momentos, e nesta época, na Liga dos Campeões, fiz algumas viagens com a equipa, para apoiá-las, porque percebemos que o grupo é que importa e não são as individualidades que fazem chegar aos grandes objetivos. Cada uma tem de tentar ajudar, assumi esse papel de fora e acho que o fiz da melhor maneira. Felizmente, já ajudo dentro de campo, como mais gosto", terminou.