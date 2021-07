Paulinha reforça a defesa do Sp. Braga

Paulinha é o mais recente reforço da equipa feminina de futebol do Sp. Braga. A lateral-direito brasileira de 34 anos chega às 'Guerreiras do Minho' proveniente do Corithians, clube pelo qual disputou mais de 100 partidas.





Internacional Brasileira

Taças dos Libertadores

Campeonatos Brasileiros

Taça do Brasil



Bem-vinda, Paulinha pic.twitter.com/060nxQ7yQI — SC Braga (@SCBragaOficial) July 20, 2021

Em declarações ao site oficial dos bracarenses, Paulinha mostrou-se determinada em conquistar títulos e vitórias. "Estou habituada a ganhar. Aqui não quero que seja diferente. Vamos trabalhar para conseguir ganhar títulos", começou por dizer a internacional canarinha, que já conta com duas Libertadores no seu currículo."A vida é movida por desafios. Construí uma história linda no Corinthians e, a partir do momento em que aceitei a oportunidade de estar aqui, vou criar a minha história no Sp. Braga", terminou.