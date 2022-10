Pedro Alegria após o desaire "muito injusto" com o Sp. Braga: «Será o Benfica que vai ter de pagar»

Pedro Alegria, treinador-adjunto da equipa feminina do Sporting, considerou injusta a derrota (1-2) frente ao Sp. Braga e apontou baterias ao próximo jogo no campeonato, diante do Benfica."O empate já era injusto para nós, pois o Sporting foi claramente a melhor equipa em campo. O Sp. Braga acaba por ser feliz, marca a acabar a primeira parte e a acabar o jogo, o que até para poder reagir torna-se difícil. É muito injusto", começou por dizer após o encontro."Nada acaba aqui. Queremos ganhar todos os jogos. É da nossa responsabilidade encarar o próximo jogo da mesma forma que iríamos encarar, quer tivéssemos perdido ou não, e recuperar estes três pontos. Com todo o respeito, vai ser o Benfica que vai ter de pagar, digamos assim", acrescentou."Não vai ser [uma semana mais exigente] porque a exigência é sempre igual, é sempre no topo. Quem trabalha no Sporting tem de perceber que a exigência tem de estar no máximo possível, porque este clube está habituado a ganhar. E é isso que nós queremos. Queremos mostrar que temos muita capacidade para ser uma potência no futebol feminino, como já o somos. Portanto, estamos todos tristes com este resultado, mas não vai influenciar em nada a semana. Vai ser uma semana normal, obviamente um pouco mais triste porque perdemos este jogo.""O melhor elogio que nos podem fazer é a Patrícia [Morais, guarda-redes do Sp. Braga] ter sido eleita a melhor em campo pela comunicação social. É daqueles jogos que a bola anda ali... Há dias complicados. Ainda ontem [sábado] a nossa equipa masculina passou um bocadinho por isso. Mas nós podíamos ficar mais tristes era se não criássemos oportunidades. A partir do momento em que criamos, não vai correr sempre assim. Estamos muito mais próximos do sucesso quando as criamos. O problema é quando não as criamos e não temos estes dias de a bola não entrar", concluiu.Também Ana Borges, jogadora do Sporting, mostrou a mesma opinião relativamente ao encontro. "Fomos uma equipa superior ao Sp. Braga, no entanto a este nível não podemos cometer os erros que cometemos nos dois golos que acabámos por sofrer. Sabíamos que tínhamos pela frente uma equipa que está sempre a lutar pelo título, ainda que tenha perdido muitas jogadoras, e claro que agora só nos resta agarrar umas às outras, pensar já no próximo jogo, ver o que cometemos neste jogo, neste caso os dois golos sofridos, e não cometer no próximo jogo", frisou, perspetivando o próximo jogo frente ao Benfica."Sabemos que são duas jornadas muito complicadas [quinta e sexta, contra Sp. Braga e Benfica, respetivamente], no entanto, a este nível, e se queremos continuar a este nível, não podemos focar-nos neste resultado, temos de pensar no Benfica. Vamos dar luta, aconteça o que acontecer. Somos uma equipa que não baixa os braços, o foco neste momento é o Benfica e conquistar os três pontos. Independentemente do resultado de hoje, nós queremos ganhar. Fosse o Benfica, o Albergaria, ou o Marítimo no próximo jogo, não é obrigatório [ganhar], agora, claro está, entramos em todos os jogos para conquistar os três pontos", finalizou.