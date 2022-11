Pedro Alegria: «Derrota não é merecida tendo em conta o jogo que foi»

Pedro Alegria considerou que a derrota do Sporting diante do Benfica não foi justa e lamentou alguns erros da equipa leonina, que sofreu o golo que sentenciou o dérbi aos 89 minutos."Respeitámos em demasia alguns aspetos do próprio jogo, apesar de todos acreditarmos que esta derrota não é merecida, tendo em conta o jogo que foi. O Benfica teve mais posse de bola, mas não criou grandes oportunidades. Alguns erros não forçados provocaram algumas situações de embaraço para a nossa defesa, onde a [guarda-redes] Hannah Seabert esteve muito bem, mais uma vez, até com a defesa da grande penalidade", começou por dizer o treinador-adjunto da Sporting."Marcar um golo, seja em que minuto for, é sempre bom. Marcar no início da segunda parte e a acabar, mais uma vez, pois já com o Sp. Braga tinha acontecido sofrermos o golo da derrota aos 89 minutos, obviamente que fica um amargo de boca. Mas ainda há muito caminho pela frente, temos de reagir com vitórias e não tenho dúvidas de que é isso que vai acontecer", admitiu.Bruna Lourenço também comentou o encontro, lamentando o facto de a equipa ter perdido personalidade perto do fim. "Procurámos ser fiéis aos nossos princípios e jogar. Nem sempre correu bem. Quando o Benfica marca logo no início da segunda parte condiciona-nos um pouco. Vamos à procura do resultado, empatámos o jogo, mas depois acabámos por perder um pouco a nossa personalidade e acabou no golo do Benfica", frisou a defesa do Sporting, sem atirar a toalha ao chão após a segunda derrota consecutiva das leoas no campeonato."Ainda há muito campeonato, muitos jogos para disputar. Agora há a pausa para a seleção, mas o objetivo é continuar a trabalhar e, principalmente, conseguir evoluir o nosso jogo, porque esse é sempre o nosso objetivo. Ainda há muito jogo e nós vamos lutar até ao fim", concluiu.