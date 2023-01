Pedro Alegria: «O Benfica foi muito eficaz a aproveitar os nossos erros»

Pedro Alegria, treinador-adjunto do Sporting, analisou a derrota (4-1) no dérbi diante do Benfica, a contar para a 1ª mão da meia-final da Taça da Liga, em futebol feminino."Foi um jogo muito diferente do anterior, apesar de o resultado ser muito pesado. Elas foram muito mais competitivas neste jogo, que foi encarado, claramente, noutra dimensão. Apesar de o Benfica ter entrado até melhor, mas na primeira parte conseguimos logo equilibrar. O Benfica foi muito eficaz a aproveitar os nossos erros. Na segunda parte, reduzimos, estávamos numa boa fase, mas a expulsão veio condicionar todo o resto do jogo. É uma expulsão injusta e isso, a atleta ser expulsa num minuto, em desvantagem, a jogar em casa do Benfica, tornou o jogo muito difícil de gerir. Depois, mais um erro nos outros dois golos tornou o resultado muito pesado e que não espelha a realidade dos 90 minutos", começou por dizer o técnico que rendeu a castigada Mariana Cabral no banco das leoas, prometendo continuar a trabalhar."São estes jogos que nos fazem crescer a todos. Não vamos deitar a toalha ao chão, vamos encarar o próximo jogo como se estivesse 0-0, sabendo que temos uma desvantagem ainda considerável, mas vamos lutar com todas as nossas forças para dar a volta a esta situação. Acredito que temos capacidade para isso. É só não acontecerem as situações que aconteceram hoje e as coisas tornam-se mais fáceis", reiterou.