Portugal perde com Espanha no caminho para Europeu de sub-19 feminino

A seleção portuguesa feminina sub-19 foi esta terça-feira goleada pela congénere espanhola, por 9-1, na 3.ª e última jornada da primeira fase de apuramento para o Campeonato da Europa da categoria, mas segue em frente na Liga A.

Espanha marcou o primeiro golo à passagem da meia hora de jogo, através de Laia Martret, que fez um póquer (30', 46', 52' e 56'), e Corrales (42'), Arques (48'), Alguacil (71') e Marisa (75' e 90'+3) encarregaram-se dos restantes, com Neide Guedes (51') a fazer o golo de honra das lusas.

No outro jogo do agrupamento, a Suécia venceu a Turquia por 2-0, pelo que Portugal assegurou, assim, o terceiro lugar do Grupo A5 e a consequente passagem à Ronda de Elite, pelo que o sonho do apuramento para o Europeu se mantém vivo.

Portugal entrou para esta partida na Vasteras Arena, Suécia, com três pontos, fruto da derrota diante da Suécia e do triunfo diante da Turquia nas primeiras duas rondas.