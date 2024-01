Presidente da FPF destaca feito 'inspirador' do Benfica na Champions feminina

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) felicitou esta quinta-feira o Benfica pelo inédito apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões feminina, definindo o feito das 'encarnadas' como "inspirador".

"Felicito o Sport Lisboa e Benfica pelo apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões Feminina, em mais um feito histórico para o futebol feminino português. O feito do Benfica é inspirador e motivo de merecido reconhecimento por parte de todos", destacou Fernando Gomes, citado no sítio oficial da FPF.

O Benfica garantiu hoje um inédito apuramento para os 'quartos' da Liga dos Campeões feminina, face ao desaire do Eintracht Frankfurt no reduto do FC Barcelona, por 2-0, na quinta jornada do Grupo A.

A formação encarnada, que hoje tinha empatado a dois golos com o Rosengard, em Malmö, só não garantiria um lugar no 'top 8' da prova se as alemãs vencessem no Estádio Johann Cruyff.

Na classificação, após cinco de seis jornadas, o FC Barcelona soma 15 pontos, contra oito do Benfica, segundo classificado, quatro do Eintracht Frankfurt, terceiro, e um do Rosengard, quarto.

"Que seja a primeira de muitas presenças de clubes portugueses nas fases mais adiantadas da principal prova de clubes a nível feminino. Parabéns pois às jogadoras, equipa técnica, restante staff e estrutura por esta nova conquista", finalizou.