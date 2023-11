Presidente da FPF espera ver "75 mil jogadoras de futebol, futsal e futebol de praia até 2030"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, está orgulhoso com o crescimento no futebol feminino, mas não quer ficar por aqui e deseja ver o número de atletas a crescer. Assim, o dirigente apontou mesmo a um número concreto. "Queremos 75 mil jogadoras de futebol, futsal e futebol de praia até 2030", destacou o presidente. "Queremos espaço para o sonho e vamos continuar a construí-lo", prosseguiu, na Gala das Campeãs.O dirigente destacou o evento "com grande emoção e satisfação", com uma "palavra de gratidão a Bernardo Ribeiro [diretor de Record] e a todo o grupo Expressão Livre [grupo onde está inserido o nosso jornal], mostrando que este evento "é um prémio justo para quem não desistiu de construir o futuro."Fernando Gomes detalhou todas as estatísticas sobre o crescimento no futebol feminino e lembrou que o número de praticantes foi quadriplicado entre 2012 e 2022, com 15 mil atletas federadas no final do ano passado. "Gastamos cerca de 5 M€ por ano. Já são cerca de 60 M€ investidos", afirmou.Sobre o futuro, Fernando Gomes acredita que a campanha no último Mundial feminino de futebol foi apenas o ínicio de outras participações relevantes. "Queremos continuar a participar em grandes provas internacionais e batermo-nos olhos nos olhos com grandes potências mundiais e europeias", expressou.