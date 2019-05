Prima de Bernardo Silva assina pelo Manchester City

Bernardo Silva já comentou a nova contratação do Manchester City: «Muito contente de te ter connosco» Bernardo Silva já comentou a nova contratação do Manchester City: «Muito contente de te ter connosco»

A carregar o vídeo ...

A internacional portuguesa Matilde Fidalgo assinou contrato válido por dois anos com o Manchester City. A jogadora deixa o Sp. Braga para se juntar ao clube onde o primo, o internacional português Bernardo Silva, também joga.A defesa direita portuguesa vai-se juntar ao clube britânico em julho.Matilde Fidalgo deixa o Sp. Braga, onde foi campeã nacional, após uma temporada. Na época anterior a internacional portuguesa tinha sido campeã nacional ao serviço do Sporting.Matilde Fidalgo, que no Manchester City vai envergar a camisola n.º 35, iniciou a carreira no Futebol Benfica.