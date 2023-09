Promete correr o mundo: jovem do Benfica de 16 anos marca um golo de 'letra' na estreia na Champions

Lara Martins, jovem avançada do Benfica de apenas 16 anos, está a cumprir uma estreia de sonho com a camisola do Benfica na Liga dos Campeões. A internacional sub-17 portuguesa entrou no início da segunda parte do encontro contra as norte irlandesas do Cliftonville, a contar para a meia-final da primeira eliminatória da Liga dos Campeões feminina, e precisou de apenas 6 minutos para fazer o gosto ao pé... a duplicar. O segundo golo, que pode ver abaixo, é uma verdadeira obra-prima, com a jovem a rematar... de 'letra'.