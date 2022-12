Quartos do Benfica estavam no banco e leoas cumprem objetivo

çNo primeiro jogo depois do adeus à Champions, o Benfica venceu o Länk Vilaverdense e assegurou presença nos quartos de final da Taça de Portugal. Ana Vitória saltou do banco na segunda parte para marcar os dois golos das encarnadas na visita ao Minho.As águias tiveram sempre mais bola e acumularam dois remates aos ferros, ainda no decorrer da primeira parte, por intermédio de Pauleta (18’) e Kika Nazareth (29’), esta última a concluir um dos melhores desenhos atacantes das encarnadas.No entanto, a formação da casa, principalmente nos primeiros 45 minutos, também se esticou até à área contrária, tendo criado algumas situações de perigo junto da baliza de Rute Costa, a mais flagrante aos 30 minutos, quando Marau surgiu isolada e rematou por cima.No segundo tempo, o Benfica acentuou o domínio e acabou por chegar ao golo num lance desenhado pelas duas jogadoras que entraram ao intervalo: Catarina Amado cruzou e Ana Vitória cabeceou para o golo inaugural (65’). O jogo continuou de sentido único e Ana Vitória bisou, com um remate bem colocado, já no período de descontos (90’+1).O Sporting cumpriu na visita a Ourém (2-0) e apurou-se para os ‘quartos’ da Taça, mas teve de porfiar para conseguir desmontar o apurado sistema defensivo da equipa da casa, que foi fechando quase todos os caminhos da baliza.Depois de uma primeira metade de sentido único, mas quase sem ocasiões claras, as leoas acentuaram a pressão após o regresso dos balneários e Cláudia Neto (47’) foi a primeira a criar perigo, antes de Brenda Pérez (50’) obrigar a guarda-redes Ana Rita Oliveira a grande intervenção.À passagem da hora de jogo, Cláudia Neto descobriu Ana Borges no interior da área, que correspondeu de cabeça (60’) e abriu o ativo. Pouco depois, a recém-entrada Ana Capeta, com um remate colocado, fez o segundo para o Sporting e fechou as contas do encontro.A partida ficou ainda, marcada pela lesão de Gabriela Zidoi, que dividiu um lance com Chandra Davidson e embateu com a cabeça num muro. A defesa teve de ser retirada de maca, esteve largos minutos imobilizada e a receber assistência, antes de ser transportada ao hospital.