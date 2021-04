Queixa do Benfica motiva processo disciplinar a jogadora do Sporting e 8 árbitros

A secção não-profissional do Conselho de Disciplina (CD) instaurou um processo disciplinar a 11 agentes desportivos ligados ao futebol feminino, entre os quais uma jogadora do Sporting e oito árbitros, após participação do Benfica.

As águias acusam a avançada Raquel de exibir mensagens não autorizadas durante o festejo de golos, o que terá acontecido nos jogos com Famalicão e Torreense, ambos da Liga BPI. Uma infração punível com suspensão de 1 a 4 jogos.

Tal não foi relatado nem pelas equipas de arbitragem, nem pelos delegados presentes aos respetivos jogos.

Assim, irão responder ao processo disciplinar a futebolista Raquel, bem como os árbitros Sílvia Domingos, Vanessa Gomes, Ana Afonso, Ana Teixeira, Tatiana Martins, Mitchell Galvão, Carlota Silva e Luís Vaz, e os delegados André Pascoal e Eduardo Cruz.