Racing Power resiste e carimba bilhete inédito

O Racing Power apurou-se de forma inédita para as meias-finais da Taça da Liga ao empatar (0-0) diante do Famalicão, fazendo valer o triunfo por 1-0 na casa das minhotas na 1ª mão.

Na primeira parte, as lisboetas, sem se exporem em demasia, tiveram algum ascendente, mas sem criar oportunidades de golo. Perto do intervalo as famalicenses subiram linhas e podiam ter marcado num remate de Kristina Matsuki rente ao poste (44’). Já na compensação, Kala McDaniel foi expulsa por acumulação de amarelos e deixou as locais em inferioridade numérica.

Apesar da contrariedade, a equipa de João Marques soube gerir o jogo a seu favor e não só segurou o nulo como até desperdiçou a melhor ocasião do jogo, quando Jennifer Vetter, completamente isolada, permitiu a defesa de Luísa Pinheiro (50’).

As restantes vagas das ‘meias’ ficam definidas hoje. Sporting e Sp. Braga visitam Marítimo e Valadares, respetivamente, depois de terem registado empates nos encontros da primeira mão. Já o Benfica, detentor do troféu, desloca-se ao reduto do Ouriense e parte e está em vantagem na eliminatória pelo triunfo alcançado em casa (3-1).