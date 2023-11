Racing Power-Sporting e Benfica-Valadares nas meias-finais da Taça da Liga feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting vai defrontar o Racing Power e o Benfica, campeão em título, o Valadares Gaia, nas meias-finais da Taça da Liga feminina, ditou esta quarta-feira o sorteio, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

As leoas vão deslocar-se ao reduto do Racing Power em jogo da primeira mão, enquanto as águias, que lideram atualmente a Liga BPI, recebem o emblema de Gaia.

As meias-finais vão ser disputadas em duas mãos, a primeira agendada para 10 de janeiro de 2024 e, a segunda, para 14 de fevereiro.