Raquel Infante deixa o Benfica

A futebolista internacional portuguesa Raquel Infante, de 29 anos, despediu-se esta segunda-feira dos adeptos do Benfica, clube que representou durante duas épocas, garantindo que "foi um orgulho" representar a formação encarnada.

"Foi um orgulho pertencer à primeira equipa de futebol feminino do Benfica", afirmou a defesa num vídeo divulgado na página do clube na internet, acrescentando: "Quero também agradecer aos adeptos por todo o apoio que me deram durante estes dois anos".

Sem indicar o futuro da jogadora, que já representou clubes em Espanha, França, Itália e Finlândia, o clube refere apenas que a "defesa central, de 29 anos, termina a sua relação com o clube".

Raquel Infante chegou ao Benfica na estreia do clube no futebol feminino, época em que venceu a 2.ª Liga e conquistou a Taça de Portugal, e, já esta temporada, venceu a Supertaça, batendo no jogo decisivo o campeão Sporting de Braga.

A época do futebol feminino em Portugal chegou ao fim em abril, sem atribuição do título, após a paragem motivada pela pandemia de covid-19, e o Benfica anunciou nos últimos dias as saídas da guarda-redes Dida, da centrocampista Júlia Spetsmark e da lateral Daiane Rodrigues.