Recém-promovido Racing Power reforça-se a pensar na Liga BPI

O Racing Power Football Club, promovido esta temporada à 2ª divisão de futebol feminino, está a construir um plantel para apostar nos lugares cimeiros e que podem dar acesso à Liga BPI.





O clube de Almada reforçou-se com a guarda-redes de 29 anos, Liliana Almeida, ex-Condeixa; com Catarina Carmo, de 22 anos, médio-centro internacional sub-19 que alinhava no Estoril; e Rafaela Pereira, defesa lateral-esquerda ex-Apúlia Trani, de Itália.Entretanto, a equipa liderada por Nuno Painço, renovou com a avançada Cláudia Tecedeiro, de 24 anos.