Recorde no futebol feminino: Mayra Ramírez é a futebolista mais cara de sempre

Recorde no futebol feminino! Mayra Ramírez é a mais recente contratação do Chelsea, transferindo-se do Levante por 500 mil euros (450 mil fixos, mais 50 mil em variáveis). Um valor que faz da colombiana a futebolista mais cara de sempre, superando a inglesa Keira Walsh, pela qual o Barcelona pagou cerca de 400 mil euros ao Manchester City , em 2022.Mayra Ramírez, de 24 anos, assinou até 2028 pela turma londrina e não escondeu a felicidade. "É uma honra fazer parte do Chelsea. Fazer parte de um clube tão grande é um sonho que se tornou realidade e que tenho desde que era mais nova", admitiu a colombiana na sua apresentação pelo campeão inglês. Paul Green, diretor-geral do futebol feminino dos blues, elogiou a jogadora: "É uma avançada dinâmica que pode jogar em qualquer posição no ataque. Acreditamos que o seu estilo se adequará em Inglaterra. Estamos todos entusiasmados com ela."Mayra chega ao Chelsea com a missão de fazer esquecer a estrela da equipa, Sam Kerr. A australiana enfrenta uma longa paragem devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.