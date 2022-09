Renato Fernandes deixou Torreense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Contactados por Record, Renato Fernandes e os responsáveis do Torreense não quiseram explicar os motivos do ‘divórcio’. João Simões orientou a equipa, na derrota em Vila Verde, por 4-2.

Anunciado em julho, Renato Fernandes não durou muito no comando técnico da equipa feminina do Torreense. Segundo apurámos, a saída já aconteceu no passado dia 6, após a eliminação da equipa da Taça da Liga, sem que tenha sido oficializada pelo clube.