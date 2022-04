Rita Fontemanha renova contrato com o Sporting

A futebolista Rita Fontemanha, de 28 anos, renovou esta sexta-feira contrato com o Sporting, depois de seis temporadas ao serviço do clube, nas quais contabiliza mais de uma centena de jogos e 14 golos marcados.

"É um momento muito especial renovar pelo Sporting. Tenho mais de 100 jogos com esta camisola e espero que venham muitos mais. Sinto-me privilegiada por fazer parte deste clube e pela aposta que fazem em mim. Espero retribuir da melhor forma", disse a internacional portuguesa à Sporting TV.

Rita Fontemanha ingressou no Sporting na época 2016/17, na altura em que o projeto do futebol feminino foi lançado no clube, e integra o lote de capitãs da equipa.

Antes de rumar a Alvalade, esteve ao serviço de Grupo Desportivo do Colégio Carvalhos, do Salgueiros, do Boavista e do Club Atletico de Madrid.