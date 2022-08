Ronaldo ganha mais num dia do que as jogadoras da seleção inglesa... pela conquista do Europeu

Há muito que a questão da igualdade salarial entre futebol masculino e feminino é discutida à escala global, mas apesar de algumas mudanças recentes, a temática continua presente e a dar polémica. E se em países como Suécia ou Estados Unidos já ficou definido que os prémios nas seleções serão iguais tanto para homens como para mulheres, em Inglaterra a diferença ainda é gritante.De tal forma que, segundo o 'The Sun', as jogadoras da seleção inglesa, que no domingo venceram o Europeu da categoria , irão levar para casa quase oito vezes menos do que aquilo que a equipa masculina tinha prometido pela conquista do Europeu do ano passado. E mesmo tendo perdido nessa final do ano passado, diante da Itália, os homens conseguiram receber cinco vezes mais do que aquilo que as 'Lionesses' embolsaram pelo seu feito histórico.Mas, então, quanto rendeu a conquista do Europeu feminino a cada uma das jogadoras comandadas por Sarina Wiegman? Segundo o 'The Sun', a FA prometeu o pagamento de um bónus de 55 mil libras (65,7 mil euros), ao qual se juntariam ainda os prémios por cada vitória no torneio, na ordem das 2 mil libras (2,4 mil euros). Quer isto dizer que, como ganharam todas as partidas disputadas, as jogadoras inglesas receberam sensivelmente 80 mil euros.Um valor interessante, mas que é totalmente irrisório quando comparado com aquilo que a FA tinha prometido aos homens no ano passado. Se ganhassem o Europeu, tinham à sua espera 460 mil libras (550 mil euros), ao passo que o estatuto de finalista, que acabou mesmo por ser o desfecho do Euro'2020, valeu 300 mil libras (358 mil euros). Uma diferença verdadeiramente surreal...Mas vamos a outra comparação, uma que está a dar que falar no Reino Unido por estas horas. Cristiano Ronaldo, o jogador mais bem pago da Premier League, ganha por dia 73 mil libras no seu contrato com o Manchester United, segundo o portal Spotrac. Quer isto dizer que, num só dia, o craque português ganha mais do que cada uma das novas campeãs europeias de futebol...