Salvador e o título feminino: «Que seja inspiração para outras coisas que podemos ganhar»

António Salvador estava, naturalmente, feliz depois de ver a equipa feminina do Sp. Braga sagrar-se campeã nacional, na sequência do empate (0-0) frente ao Sporting. Em declarações ao canal do clube, o presidente bracarense elogiou o sucesso do projeto e espera que este êxito inspire o clube para a conquista de outros."É um dia em que estamos de coração cheio, cheio de alegria, de vontade de fazer coisas destas. Os adeptos merecem. Este projeto começou há três anos, nos anteriores dois não conseguimos por muito pouco. Esta época começámos com a Supertaça e acabamos a vencer o campeonato. Este projeto veio para ficar e para continuar a ganhar. Vai continuar a ser um projeto vencedor. Dizer aos adeptos que acreditem neste projeto e que este campeonato das miúdas sirva de inspiração para muitas outras coisas que podemos ainda ganhar no Sp. Braga", atirou António Salvador.Recorde-se que o grande desejo do dirigente é conduzir o emblema arsenalista ao título de campeão nacional no futebol masculino.