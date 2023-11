Secretário de Estado quer mais igualdade no desporto: «Não basta ficarmo-nos pelo número de praticantes»

Presente na Gala das Campeãs, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, espera ver maior representatividade feminina nos lugares de liderança no desporto, sentindo que não basta ver um crescimento no número de praticantes para atingir a igualdade."Os lugares de liderança são os lugares de transformação em todos os sectores da sociedade e no desporto. não basta ficarmo-nos pelo numero de praticantes. É preciso que essa igualdade e representação cresça nos lugares de liderança. É através daí que se dão as grandes mudanças. Acreditamos que isso se irá refletir num curto-médio prazo. Esse é um grande objetivo do Governo. Em fevereiro apresentamos propostas para a igualdade do género no desporto, que estão a ser implementadas e a dar o seu contributo para este crescimento", frisou, ao nosso jornal.O Secretário de Estado qualificou a Gala das Campeãs como "uma excelente iniciativa de Record", que vem "celebrar aquilo que é o desenvolvimento do desporto português, marcado pelo crescimento da vertente feminina, não só no número de praticantes, mas também nas conquistas" e deu alguns exemplos da evolução na representatividade feminina."Esta é a primeira época com uma mulher a presidente de uma sociedade desportiva num clube da Primeira Liga de futebol [Alexandrina Cruz, na SAD do Rio Ave]. Esta é uma época em que temos árbitras nos quadros profissionais da Primeira Liga e esta é uma época em que vemos a ascensão das mulheres a equipas técnicas em várias modalidades. Não basta aumentar a representação feminina no desporto através do numero de praticantes, é preciso refletir nos lugares de liderança, daí que esta gala seja um momento mediático", expressou.