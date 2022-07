Seleção feminina dos Estados Unidos vence Taça CONCACAF rumo a Paris'2024

A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, bicampeã mundial em título, garantiu um lugar nos Jogos Olímpicos Paris'2024, ao vencer a Taça da CONCACAF, batendo na final o Canadá por 1-0.

Em jogo disputado na segunda-feira, em Monterrey, no México, as norte-americanas garantiram a vitória graças a um golo de grande penalidade apontado por Alex Morgan, já aos 78 minutos, naquele que foi o seu 118.º golo pela seleção.

As norte-americanas conquistaram a Taça CONCACAF (Confederação de futebol da América do Norte, Central e Caraíbas) pela nona vez, a terceira consecutiva, enquanto o Canadá, que no jogo teve a benfiquista Cloé Lacasse no banco, tem duas taças.

Além do apuramento das norte-americanas para Paris'2024, a competição, de oito seleções, qualificou ainda as quatro semifinalistas - Estados Unidos, Canadá, Jamaica e Costa Rica - para o Mundial'2023, a disputar na Nova Zelândia e Austrália.

O Canadá, que é campeão olímpico em título, e a Jamaica, segundo e terceiro classificados na Taça CONCACAF, respetivamente, ainda vão disputar no próximo ano um playoff de apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris'2024.