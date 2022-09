Seleção sub-19 de futebol feminina derrota Irlanda na preparação para o Europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção sub-19 portuguesa feminina bateu esta quinta-feira a congénere da República da Irlanda, por 3-0, no segundo de dois encontros de preparação para o apuramento para o Europeu entre as duas seleções, após o empate no primeiro duelo.

Com uma entrada forte na partida, disputada no Complexo Desportivo do Luso, em Aveiro, a equipa das quinas inaugurou o marcador, logo aos dois minutos, na sequência da marcação de uma grande penalidade por Inês Simas.

As comandadas de Carlos Sacadura foram superiores às adversárias durante a primeira parte e, aos 28', Bárbara Afonso aproveitou uma assistência de Inês Valente para se isolar e bater pela segunda vez as irlandesas.

No segundo tempo, Portugal voltou a marcar, aos 50', por Maria Ferreira, num remate cruzado indefensável, deixando boas indicações para a primeira ronda de apuramento para o Campeonato da Europa sub-19.

As portuguesas vão jogar em casa nesta fase da competição, partilhando o Grupo 7 com Bélgica, Noruega e Malta, e com os encontros agendados para outubro (de 5 a 11).