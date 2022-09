Selecionador espanhol resiste ao motim: «Sofro mais pela minha família do que por mim»

A vida continua e Jorge Vilda permanece como selecionador espanhol da equipa feminina. Nos últimos dias, 15 jogadoras anunciaram a recusa em representar o país vizinho por motivos de saúde e em choque aberto como o técnico, que agora fez uma convocatória renovada.Em conferência esta sexta-feira realizada, Vilda frisou que "é uma confusão montada por interesses". "Pedi respeito a todas os jogadoras que não estão neste lote de 15, falei com elas e não posso revelar o conteúdo da conversa. Estamos abertos ao diálogo", deu conta o treinador, de 41 anos, que levou a Roja aos quartos-de-final do último Europeu e irá estar no Mundial.Vilda assumiu que não equacionou a demissão. "Em nenhum momento pensei nisso. Há muito tempo que trabalho para isto", reforçou, dando conta que o sofrimento sucede no seio familiar. "É um momento complicado. Sofro mais pela minha família do que por mim", declarou, dizendo tratar-se de "um ridículo mundial".O selecionador espanhol desde 2017 fez ainda um apelo às jogadoras que o treinaram para que o defendam. "Foi dito que há algo extra desporto. Quero apelar a todos as jogadoras que treinei. Desafio-as a dizer que, se não foi assim, que saiam e falem para dizer que não foram alvo de nenhum tratamento estranho. Acho que estão a atirar a pedra e a esconder a mão. É preciso ser-se corajoso e é por isso que estou aqui", afirmou Vilda.Mapi Leon, Patri Guijarro, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Alexia Putellas (Barcelona), Ainhoa Moraza, Lola Gallardo (Atlético Madrid), Nerea Eizaguirre, Amaiur Sarriegi (Real Sociedad), Laia Aleixandri, Leila Ouahabi (Manchester City), Ona Batlle, Lucía García (Manchester United) e Andrea Pereira (América) anunciaram à federação espanhola a recusa em representar o seu país. Nesta lista inclui-se a Bola de Ouro feminina Alexis Putellas.