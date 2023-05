Sílvia Rebelo: «Que continuem a apostar no feminino porque ainda temos muito para conseguir»

Após o final da partida, e em declarações ao Canal 11, Sílvia Rebelo, central do Benfica, destacou o feito que é conseguir o tricampeonato, deixando o apelo para que a aposta no futebol feminino seja para manter, até porque ainda há mais para conquistar."O segredo para o sucesso é o trabalho. Foi uma época muito longa, muitos jogos, não conseguimos todos os objetivos é certo, mas ser tricampeã é algo inédito e muito bom. Agradecer ao presidente pela aposta no feminino e que continuem a apostar porque temos muito para conseguir.""Sabíamos que seria um jogo complicado. O Valadares é uma equipa organizada e precisam de pontos, mas sabíamos que se fossemos competentes, iríamos dar a volta ao resultado.""Temos um orgulho imenso nestes adeptos. Nunca nos abandonaram, tanto em casa como fora, e esta vitória é para eles. Voltaram a mostrar o quão grande é o Benfica. Queremos dar continuidade. A responsabilidade aumenta e no Benfica a exigência é sempre máxima.""Isto traz-nos mais responsabilidade. O Benfica quer sempre ganhar mais e para o ano temos de conquistar as quatro competições e tentar chegar mais longe na Liga dos Campeões.""Talvez o ponto mais complicado tenha sido a não passagem para a fase seguinte da Liga dos Campeões, porque estivemos a um pequeno passo, e talvez tenha havido mais demérito nosso do que mérito dos adversários. Serve para crescermos."