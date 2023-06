Sílvia Rebelo renova por mais uma época com o Benfica

A futebolista portuguesa Sílvia Rebelo renovou contrato com o Benfica por mais uma época, até junho de 2024, informou esta sexta-feira o clube tricampeão nacional.

"Capitã da equipa feminina de futebol do Benfica, Sílvia Rebelo prolongou a sua ligação ao clube até junho de 2024", indicou o clube na sua página oficial, assinalando o prolongamento da ligação à central de 34 anos.

Sílvia Rebelo chegou ao Benfica na época de estreia do clube no futebol feminino, em 2018/19, com as águias a optarem por um arranque ainda na 2.ª Liga, competição em que se sagraram logo campeãs e subiram ao escalão principal.

"Quem acompanha desde o início vê os passos que já demos. Mesmo a nível mundial, toda a gente já conhece o futebol feminino do Benfica, em cinco anos apenas. Queremos continuar a dar alegrias aos adeptos e pôr o Benfica lá em cima", disse a jogadora à BTV.

Pelo Benfica, Sílvia Rebelo conta com 125 jogos, sendo a quinta com mais participações na equipa feminina, pela qual conquistou um título na segunda divisão, três campeonatos principais, uma Taça de Portugal, três Taças da Liga e duas Supertaças.

Sílvia Rebelo, que esteve nas fases finais dos Europeus de 2017 e 2022, é uma das convocadas do selecionador Francisco Neto para o Mundial deste ano, a disputar entre 20 de julho e 20 de agosto na Nova Zelândia e Austrália.