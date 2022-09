Sindicato dos Jogadores recebeu documentação referente às denúncias de assédio sexual

O Sindicato dos Jogadores, órgão encabeçado por Joaquim Evangelista, anunciou esta sexta-feira que recebeu documentos referentes a denúncias de assédio sexual que visam o treinador Miguel Afonso."O Sindicato dos Jogadores recebeu esta manhã documentação referente às denúncias de assédio sexual pelo atual treinador do FC Famalicão, noticiadas ontem. Após recolha de todos os elementos enviados, foram os mesmos remetidos às entidades competentes para o prosseguimento da investigação. O Sindicato dos Jogadores manifesta o seu total apoio jurídico e assistência psicológica a todas as jogadoras, e permanece disponível, com proteção do seu anonimato, para receber e encaminhar todos os elementos de prova que tenham" pode ler-se em comunicado.