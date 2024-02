Sonia Bompastor feliz por jogar contra o Benfica: «Toda a minha família portuguesa é benfiquista e tem o clube no sangue»

Sonia Bompastor, treinadora francesa do Lyon de origem portuguesa, assumiu esta terça-feira estar feliz "emocional e pessoalmente" após o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina, que ditou um encontro entre as gaulesas, oito vezes vencedoras da competição, e o Benfica. Os dois jogos estão marcados para 19 de março, no Estádio da Luz, e dia 26, no Groupama Stadium."Estou feliz a nível emocional e pessoal porque tenho muitas ligações a Portugal e ao Benfica. Toda a minha família portuguesa é benfiquista e tem o clube no sangue. Jogámos contra elas há dois anos e a minha família teve a oportunidade de viajar. Agora vai estar presente novamente. São os primeiros quartos de final para esta equipa [do Benfica] e espero que tenhamos a oportunidade de jogar no Estádio da Luz, que é um estádio mítico", começou por dizer aos meios de comunicação do clube."Este sorteio permite-nos defrontar uma grande equipa, que empatou 4-4 contra o Barcelona no seu último jogo na fase de grupos. Têm uma filosofia de jogo com grandes qualidades ofensivas, então temos de ter muita atenção a elas. O futebol feminino português está a progredir bem e os clubes estão a ficar mais fortes. O Benfica é um nome de que fala muito no futebol, há uma comunidade portuguesa muito grande em Lyon e acredito que terá muitos adeptos cá", assinalou ainda.