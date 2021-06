Sp. Braga anuncia a saída de sete jogadoras

O Sp. Braga vai reformular o plantel da equipa feminina para a próxima temporada e, nesse sentido, anunciou a saída de nove jogadoras que fizeram parte da equipa em 2020/21: Ágata Filipa, Ana Teles, Beatriz Barbosa, Daniuska Rodríguez, Hannah Keane, Marie Hourihan e Rayanne Machado.





"O SC Braga agradece às jogadoras referidas por todo o seu empenho, dedicação e profissionalismo e deseja-lhes as maiores felicidades pessoais e profissionais", pode ler-se no comunicado publicado pelos minhotos no site.No que diz respeito a caras novas, o Sp. Braga já apresentou duas ex-jogadoras do Sporting, as internacionais portuguesas Patrícia Morais (guarda-redes) e Carolina Mendes (avançada). Em 2021/22, as guerreiras do Minho serão orientadas por João Marques, antigo treinador das equipas femininas de Benfica e Famalicão.