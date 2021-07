Sp. Braga anuncia contratação de duas jogadoras

O Sp. Braga anunciou este domingo a contratação de Sara Alves e Ana Rute para a equipa feminina de futebol.





#LigaBPI, preparem-se porque vamos em força



e são reforços para a Equipa Feminina.



https://t.co/lJJZTv1EtQ pic.twitter.com/QzurSElcL5 — SC Braga (@SCBragaOficial) July 4, 2021

Sara Alves regressa ao clube que representou durante quatro épocas antes de rumar ao Gil Vicente. A defesa-central deixou uma mensagem aos adeptos no site do clube, prometendo "dar tudo por tudo, para trazer mais títulos para o clube".Ana Rute, proveniente do Condeixa, estreou-se recentemente pela Seleção Nacional e reforça agora a equipa bracarense. A jogadora deixou claro que o objetivo no clube minhoto será o de vencer títulos e que para isso podem esperar uma futebolista "empenhada, focada, com muita vontade de ajudar a equipa e o clube".