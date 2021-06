Sp. Braga anuncia saída de mais duas jogadoras

O Braga anunciou esta quarta-feira que as jogadoras Érica Costa e Regina Pereira não fazem parte do plantel para a próxima época.





Érica Costa deixa o clube após uma época e Regina Pereira ao fim de quatro épocas ao serviço."O SC Braga agradece às jogadoras referidas por todo o seu empenho, dedicação e profissionalismo e deseja-lhes as maiores felicidades pessoais e profissionais", escreveu o Braga no comunicado do clube.Na semana passada, o Sp. Braga já tinha anunciado a saída de 7 jogadoras do plantel minhoto.