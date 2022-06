Sp. Braga anuncia saída de sete jogadoras

O Sp. Braga anunciou a saída de sete jogadoras que fizeram parte do plantel de 2021/22: Diana Gomes, Inês Maia, Machaela George, Mariana Couto, Evy Pereira, Jermaine Seoposenwe, Andreia Norton e Myra Delgadillo."O SC Braga agradece todo o empenho, dedicação e profissionalismo com que sempre representaram o Clube e deseja as maiores felicidades para o futuro", pode ler-se em comunicado.No caso de Andreia Norton, considera a melhor jogadora do último campeonato, o destino será o Benfica, tal como Record adiantou