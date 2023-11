Sp. Braga-Benfica de olhos postos na liderança

Com um registo 100 por cento vitorioso, o Benfica visita hoje o Sp. Braga, uma equipa que também ainda não perdeu na Liga BPI, e Filipa Patão, embora consciente do desafio, espera somar o 7º triunfo seguido. "Vamos esperar dificuldades de uma equipa que também é candidata ao título neste ano. Queremos conquistar mais três pontos importantes nas contas do campeonato", disse a treinadora das águias à BTV. Do lado das arsenalistas, Ana Rute expressou a ambição em assumir o topo da classificação. "Estamos bastante motivadas. É um jogo contra um adversário direto que poderá garantir-nos a liderança", afirmou a centrocampista.