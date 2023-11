Sp. Braga-Benfica esteve em risco

O jogo entre o Sp. Braga e o Benfica, a contar para a 7.ª jornada da Liga BPI, esteve em risco de ser adiado. As linhas de marcação do relvado do Estádio 1.º de Maio, anfiteatro onde se realiza esta manhã o desafio entre os dois primeiros da classificação, não estavam suficientemente visíveis, devido ao orvalho que caiu em Braga durante a última madrugada, e foi mesmo necessário remarcar o campo para poder haver jogo.As delimitações das duas áreas e das linhas de fundo estavam manifestamente impercetíveis e a hipótese de adiamento esteve em cima da mesa.A árbitra Sandra Bastos, que fez a derradeira inspeção ao relvado pouco antes da hora inicial (11H00), decidiu-se pela disputa da partida, mas depois de remarcado o campo. O jogo começou com quase 20 minutos de atraso.