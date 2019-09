7'- Penálti para o PSG! Diani ameaçou passar por toda a gente e sofreu falta de Diana Gomes dentro da área.5'- Primeiro remate da partida pertence a Däbritz. Sai fraco para as mãos de Rute Costa.3'- As francesas vão assumindo o controlo da bola, com a equipa portuguesa a procurar fechar os espaços.1'- Começa a partida!As equipas entram no relvado.Já há onzes iniciais!: Rute Costa; Rayane Machado, Diana Gomes, Inês Maia, Ágata Filipa, Dolores Silva, Vanessa Marques, Denali Murnan, Shade Pratt, Chinaza Uchendu e Hannah Keane: Marie Hourihan, Babi, Laura Luís, Francisca Cardoso, Regina Pereira, Sara Brasil e Farida Machia: Tiane Endler; Ashley Lawrence, Alana Cook, Irene Paredes, Perle Morroni, Formiga, Grace Geyoro, Sara Däbritz, Kadidiatou Diani, Marie Katoto e Karina Saevik: Katarzyna Kiedrzynek, Hanna Glas, Paulina Dudek, Aminata Diallo, Nadia Nadim, Sandy Baltimore e Jordyn Huitema.De referir ainda que as minhotas vêm de uma derrota na Supertaça feminina, frente ao Benfica, e vão defrontar o Sporting na próxima segunda-feira.Já Olivier Echouafni, treinador do Paris Saint-Germain, mostrou-se cauteloso antes do jogo. "O Sp. Braga fez um ótimo campeonato na época passada e uma excelente primeira fase da Liga dos Campeões. Por isso, esperamos um jogo complicado", afirmou.Na antevisão ao duelo, Miguel Santos prometeu que a sua equipa vai dar trabalho ao conjunto gaulês. "É para desfrutar, mas também para as jogadoras provarem o seu valor. Vamos dar muito que fazer ao PSG, que é quarto classificado no ranking europeu e tem um passado histórico nesta competição", disse.Para chegar a esta fase, a equipa portuguesa realizou uma fase de grupos imaculada, com três vitórias em três jogos (2-0 contra o Sturm Graz, 1-0 diante do Apollon Limassol e 8-0 frente ao Rigas FS), somando 9 pontos.Boa tarde. A equipa feminina do Sp. Braga recebe esta quinta-feira as francesas do Paris Saint-Germain, em jogo da primeira mão dos 16-avos de final da Liga dos Campeões. Record vai acompanhar tudo ao minuto.