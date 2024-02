Sp. Braga rescinde com o treinador Tomás Tengarrinha

Dois dias depois da vitória (3-2) em casa do Clube Albergaria, o Sp. Braga anunciou a rescisão de contrato com o treinador Tomás Tengarrinha. Para além do técnico principal, deixam também o clube os adjuntos Vasco Segadães, Gonçalo Belo, Pedro Santos e Francisca Ferreira."O clube agradece todo o empenho, dedicação e profissionalismo com que sempre representaram o Sp. Braga e deseja as maiores felicidades para o futuro a nível pessoal e profissional", pode ler-se no comunicado.As guerreiras do Minho seguem no 3.º lugar da Liga BPI, a 9 pontos do Benfica, líder isolado.