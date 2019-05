Sp. Braga-Sporting, em direto: campeonato pode ser decidido hoje

Canto para o Sporting, mas a guarda-redes Rute Costa a segurar sem dificuldades.Livre favorável ao Sporting em zona perigosa... Carole Costa bate contra a barreira.Ao lado! Cabeceamento de Jana a passar muito perto da baliza leonina.Cartão amarelo para Damjanovic.Canto favorável às leoas na primeira jogada do encontro. Mas a equipa bracarense a recuperar a bola rapidamente.- Começa o jogo. Sai o Sporting.Tudo a posto para o início da partida.As equipas entram em campo.: Rute Costa, Jana, Vanessa, Uchendu, Francisca, Daniuska, Keane, Diana Gomes, Regina, Murnan, e Matide Fidalgo.Suplentes: Morgan, Babi, Laura Luís, Staub, Inês Maia, Sara Brasil e MachiaTreinador: Miguel santos: Patrícia Morais, Carlyn Baldwin, Joana Marchão, Ana Capeta, Ana Borges, Nevena Damjanovic, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Joana Martins, Carole Costa e Carolina Mendes.Suplentes: Inês Pereira, Mariana Azevedo, Bruna Costa, Sydney Blomquist, Neuza Besugo, Diana Silva e Solange CarvalhasTreinador: Nuno Cristóvão-----------------------Boa tarde! Sp. Braga e Sporting defronta-se este domingo no Estádio 1.º de Maio, na penúltima jornada do campeonato nacional feminino, em jogo que pode decidir o título e que pode acompanhar por aqui a partir das 15h30.O Sp. Braga é líder do campeonato, com 3 pontos de vantagem sobre as leõas, bicampeãs nacionais, e em caso de vitória as minhotas sagram-se campeãs.Já o Sporting terá de vencer por mais de três golos de diferença para anular a desvantagem no confronto direto."Nesta fase, na forma em que está, o Sp. Braga é favorito. Estamos em primeiro, temos mais 3 pontos e vamos jogar em casa", anteviu o treinador da formação minhota, Miguel Santos.Já para o Sporting as contas são outras: "Só há um resultado que nos interessa, ao contrário do Sp. Braga. Vamos fazer tudo para o conseguir", afirmou o treinador Nuno Cristóvão.O jogo tem transmissão em direto na CMTV.