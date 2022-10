Sp. Braga vence Sporting e mantém pleno de vitórias na Liga feminina

O Sp. Braga venceu este domingo o Sporting por 2-1, em jogo da quinta jornada da Liga feminina, e manteve o pleno de vitórias na competição, impondo às leoas a primeira derrota no campeonato.

Dois golos em lances de contra-ataque, por Caroline Kehrer (36 minutos) e Joline Amani (89'), valeram o triunfo às visitantes, apesar do domínio 'verde e branco' ao longo dos 90 minutos, que não resultou em mais do que um golo de Cláudia Neto (71').

O domínio exercido pelas leoas durante toda a primeira parte não tinha, no entanto, expressão prática no último terço do terreno e as 'arsenalistas' acabaram por ser bastante mais perigosas nas poucas vezes em que se acercaram da baliza nesse período.

O poderio físico de Caroline Keherer foi uma dor de cabeça para a defesa 'leonina' e, aos 36 minutos, a canadiana furou literalmente a 'barreira' formada por Bruna Lourenço e Alícia Correia, na tentativa (vã) de impedir a sua correria rumo à baliza e ao primeiro golo do encontro.

A mesma Kehrer, em cima do intervalo, escapou-se pelo lado esquerdo e tentou surpreender ainda de fora da grande área, mas o remate esbarrou na trave da baliza de Hannah Seabert.

Na segunda parte, o domínio do Sporting intensificou-se e a equipa orientada por Mariana Cabral foi somando oportunidades, a maior parte das quais com Ana Borges e Diana Silva como protagonistas, mas acabou por ser Cláudia Neto (71) a fazer renascer a esperança.

A internacional portuguesa recebeu um lançamento de linha lateral de Alícia Correia e disparou uma 'bomba' para o fundo das redes, que relançou a incerteza no marcador e deu novo ânimo às 'leoas' para partirem em busca dos três pontos.

No entanto, com o Sporting balanceado para a frente, Beatriz Fonseca conduziu um contra-ataque decisivo e assistiu Joline Amani (89) para o segundo golo das visitantes, ao 'cair do pano', que atrasou as 'leoas' na corrida para o título.

Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Sporting - Sporting de Braga, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Caroline Kehrer, 36 minutos.

1-1, Cláudia Neto, 71.

1-2, Joline Amani, 89.

Equipas:

Sporting: Hannah Seabert, Ana Borges (Vera Cid, 84), Carolina Beckert, Bruna Lourenço, Alícia Correia, Brenda Pérez (Inês Gonçalves, 89), Cláudia Neto, Joana Martins, Ana Teles (Ana Capeta, 66), Diana Silva e Chandra Davidson.

(Suplentes: Carolina Joia, Fátima Dutra, Rita Fontemanha, Ana Capeta, Melissa Hasanbegovic, Vera Cid, Mariana Rosa, Inês Gonçalves e Joana Dantas).

Treinador: Mariana Cabral.

Sp. Braga: Patrícia Morais, Anouk Dekker, Leah Lewis, Marie Awona, Beatriz Rodrigues, Vanessa Marques, Dolores Silva, Carolina Mendes (Paige Almendariz, 84), Ana Rute Rodrigues (Nicole Nunes, 84), Vitória Almeida (Joline Amani, 75) e Caroline Kehrer (Beatriz Fonseca, 66).

(Suplentes: Lu Pinheiro, Paige Almendariz, Nicole Nunes, Laura Luís, Joline Amani, Tânia Rodrigues, Beatriz Fonseca, Laura Casanovas, Paula Fernandes).

Treinador: Gonçalo Nunes.

Árbitro: Catarina Campos (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Carolina Beckert (31) e Mariana Cabral (treinadora do Sporting, 31).

Assistência: cerca de 300 espectadores.