Sporting-Albergaria, em direto: acompanhe o primeiro teste da explicação das decisões do VAR nos estádios

Sporting e Albergaria estão, neste momento, a disputar a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal feminina, num jogo onde, pela primeira vez, as decisões do VAR serão explicadas para todos os presentes no estádio e a ver na televisão pela árbitra principal, neste caso a lisboeta Catarina Campos. Acompanhe tudo em direto.