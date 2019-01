Sporting altera recinto do dérbi e Benfica não leva adeptos

Por motivos de segurança, o Sporting decidiu mudar o jogo com o Benfica, que se realiza no próximo domingo, do campo 3 do Estádio Universitário para o Campo 6 de Alcochete e os encarnados não terão adeptos no recinto.





É que o novo espaço tem apenas 130 lugares, o que confere ao Benfica apenas 13 bilhetes, relativos aos obrigatórios 10 por cento da lotação.Fonte do Benfica explicou ao nosso jornal que o clube "entendeu e aceitou a decisão". "Não há motivo para qualquer polémica, o Sporting comunicou-nos a mudança do recinto, entendemos as razões e vamos ocupar os 13 lugares eventualmente com pessoal do staff."Os encarnados publicaram um comunicado sobre o assunto esta sexta-feira no seu site:"O Sport Lisboa e Benfica informa que, em virtude da mudança do jogo da jornada 14 do Campeonato Nacional da Segunda Divisão para o campo 6 da Academia de Alcochete, e por motivos invocados pelo Sporting Clube de Portugal, relativos a segurança e limitação de lugares neste recinto, não será possível o acesso a Sócios e adeptos benfiquistas.Ainda assim, e como é esperado de todas as equipas do clube, o Sporting B-SL Benfica do próximo domingo, às 15 horas, será mais uma partida em que a equipa feminina tudo fará para lutar e conquistar a vitória rumo aos objetivos que quer alcançar."