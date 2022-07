Sporting anuncia Fátima Dutra como reforço

O Sporting anunciou mais um reforço para a equipa principal de futebol feminino. Fátima Dutta, lateral-esquerda brasileira de 22 anos, chega às leoas após três temporadas ao serviço do Torreense."O Sporting é um clube grandioso e acho que o sonho de qualquer atleta é chegar a um clube assim. Estou mesmo muito feliz por estar aqui", disse a defesa aos meios do clube de Alvalade, acrescentando: "Felicidade é aquilo que mora em mim neste momento".Fátima Dutra foi internacional sub-20 pelo Brasil e veio para Portugal em 2019, após deixar o Ceará. A jogadora admite que gosta de "fintar, driblar e fazer passes", perspetivando o novo desafio ao serviço do Sporting, onde vai reencontrar Chandra Davidson. "Fui muito bem recebida, tanto pelas jogadoras como pela equipa técnica e direcção", analisou, deixando ainda uma mensagem aos adeptos: "Que nos acompanhem. O futebol no feminino está a crescer e a ficar melhor. Quanto a mim: vou honrar esta camisola até ao fim e dar o meu melhor a cada 90 minutos".