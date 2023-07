Sporting anuncia saída de seis jogadoras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting anunciou esta quinta-feira a saída de seis jogadoras do plantel principal. Leah Scarpelli, Kika Silva, Carolina Beckert, Chandra Davidson, Melisa Hasanbegovic e Joana Dantas deixam a equipa de Mariana Cabral. Beckert, de resto, já se tinha despedido nas redes sociais. Até ao momento, as leoas só anunciaram um reforço: Fátima Pinto, que regressou após uma temporada nas espanholas do Alavés.