Sporting apresenta internacional brasileira

Raquel Fernandes, internacional brasileira que esteve no Mundial'2019, foi esta sexta-feira apresentada como jogadora da equipa feminina de futebol do Sporting. A jogadora mostrou-se satisfeita com as condições que encontrou."O Sporting Clube de Portugal é um grande Clube e está a investir bastante no futebol feminino. A estrutura é muito boa, a Academia Sporting é excelente e é conhecida por formar grandes atletas", elogiou a avançada, em declarações reproduzidas no site do clube.A ex-jogadora do SC Huelva, de Espanha, afirmou que vai dar tudo "para que a equipa alcance os seus objectivos, que passam por vencer o campeonato" e mostrou-se conhecedora da realidade portuguesa, pois tem "algumas amigas jogaram no Sp. Braga e no Benfica."Definindo-se como uma jogadora "aguerrida", Raquel Fernandes deixou ainda um apelo aos adeptos em prol da modalidade. "Quero pedir a todos que apoiem o futebol feminino. Esperamos dar muitas alegrias aos adeptos", pediu.